Трейлер дня: Марина Александрова борется с чумой в новом сериале

По сюжету, вирусолог Анна Маркова переезжает из Москвы в Новосибирск, чтобы начать жизнь с чистого листа. В деревне, стоящей поблизости от города-миллионника, вспыхивает загадочное заболевание, явно связанное с незаконной свалкой местного мясокомбината. Анна отправляется туда, чтобы предотвратить распространение болезни. Но жители настроены враждебно к современной медицине, что мешает Анне справиться с поставленной задачей. Из-за их недоверия разгорается чума нового типа, рискующая перекинуться на город.

«Для меня эта история про то, как человеку дается шанс на новую жизнь. Ты можешь ошибиться, сделать что-то не так, пойти не в ту сторону, но судьба всегда может подарить тебе второй шанс на то, чтобы все исправить. Воспользуешься ты им или нет — зависит только от тебя», — поделился режиссер картины Сергей Пикалов.