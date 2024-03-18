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18 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Марина Александрова борется с чумой в новом сериале

Актриса исполнила роль вирусолога в драме «Точка ноль»

Вышла первая тизер-сцена напряженной медицинской драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в главной роли. Актриса сыграла вирусолога, столкнувшегося со вспышкой загадочной болезни.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, вирусолог Анна Маркова переезжает из Москвы в Новосибирск, чтобы начать жизнь с чистого листа. В деревне, стоящей поблизости от города-миллионника, вспыхивает загадочное заболевание, явно связанное с незаконной свалкой местного мясокомбината. Анна отправляется туда, чтобы предотвратить распространение болезни. Но жители настроены враждебно к современной медицине, что мешает Анне справиться с поставленной задачей. Из-за их недоверия разгорается чума нового типа, рискующая перекинуться на город.

«Для меня эта история про то, как человеку дается шанс на новую жизнь. Ты можешь ошибиться, сделать что-то не так, пойти не в ту сторону, но судьба всегда может подарить тебе второй шанс на то, чтобы все исправить. Воспользуешься ты им или нет — зависит только от тебя», — поделился режиссер картины Сергей Пикалов.

В других ролях снимались Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Константин Белошапка и Сергей Маховиков.

Премьера сериала «Точка ноль» состоится на онлайн-платформе Иви и на телеканале НТВ в 2024 году.

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