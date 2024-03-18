Авербух трогательно поздравил Арзамасову с 29-летием

Лизе Арзамасовой исполнилось 29 лет. В честь этого события супруг актрисы, фигурист Илья Авербух опубликовал в микроблоге фотографии жены и трогательно признался ей в любви.
«Ты бесконечно красива во всем… Твой свет не может не окрылять… Ты паришь во всю мощь, но я знаю, что ты только-только расправляешь свои крылья… Лети, и я буду лететь с тобой! С днем рождения, любимая!» — обратился к Елизавете супруг.
Лиза Арзамасова — настоящий трудоголик. Даже свой личный праздник актриса провела не в кругу семьи, а на работе: сначала находилась на съемочной площадке, а потом проводила встречи со зрителями.
Напомним, Лиза Арзамасова стала известной благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». На счету актрисы уже более 60 ролей в фильмах и сериалах.
В 2020 году Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, а в августе 2021 года у пары родился сын.