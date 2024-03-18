Фильм на вечер: виртуозный скандинавский триллер, обманывающий ожидания

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456295545&hash=f2c064ffc4574174&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новостные ленты заполнены леденящими кровь сообщениями о жестоком убийстве беременной женщины и похищении ее новорожденного ребенка. Между тем, в офис к успешному психологу Сюзанне Хартманн приходит загадочный молодой человек с необычной просьбой. Он хочет бесследно исчезнуть из этого мира.

К своему ужасу, Сюзанна понимает, что перед ней — тот самый убийца, которого в эту секунду разыскивает вся полиция города. Пытаясь сохранять спокойствие, чтобы не стать его новой жертвой, женщина выслушивает шокирующую историю психопата.

«Последний клиент» — один из тех фильмов, о сюжете которых лучше ничего не знать заранее. То и дело оказываясь в ловушке собственных ожиданий, мы погружаемся в виртуозно простроенную психологическую игру, наблюдая за тем, как герои пытаются манипулировать друг другом через диалог, оголяя свои глубинные страхи и травмы.