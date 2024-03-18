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18 марта 2024, новость

Режиссер «Шоу Трумана» ушел из кино

В последние годы Питер Уир не давал интервью и вел затворнический образ жизни
Питер Уир
Питер Уир | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский режиссер, шестикратный обладатель кинопремии «Оскар» Питер Уир подтвердил, что ушел из кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Telerama.

«Почему я покончил с кино? Потому что, проще говоря, у меня нет больше сил и энергии этим заниматься», — сказал он.

79-летний Уир — автор фильмов «Пикник у Висячей скалы», «Галлиполи», «Свидетель», «Шоу Трумана». Последний его фильм «Путь домой» вышел 14 лет назад.

В последние годы режиссер не давал интервью и вел затворнический образ жизни.

В декабре сообщалось, что датский режиссер Ларс фон Триер передумал уходить из кино. По данным осведомленных источников, фон Триер почти завершил работу над сценарием нового фильма и планирует приступить к съемкам уже в 2024 году.

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