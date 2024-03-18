Режиссер «Шоу Трумана» ушел из кино

Питер Уир | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский режиссер, шестикратный обладатель кинопремии «Оскар» Питер Уир подтвердил, что ушел из кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Telerama.

«Почему я покончил с кино? Потому что, проще говоря, у меня нет больше сил и энергии этим заниматься», — сказал он.

В последние годы режиссер не давал интервью и вел затворнический образ жизни.