Шпица, Цыпкин с Лаврентьевой, Деревянко: звезды на премьере сериала

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Я очень рад быть причастным к этому большому комедийному проекту и играть вместе с такими чудесными людьми. Чур, смотреть “Беспринципных” без цензуры!» — высказался Деревянко.

Табаков, в свою очередь, добавил: в самом начале он не ожидал, что сериал будет иметь такой успех. Однако все актеры старались, чтобы зрители были довольны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356388&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертом сезоне сериала «Беспринципные» Славик (Павел Деревянко) продолжит собирать смешные и неприличные истории о своих знакомых по Патрикам и тех, кто только недавно туда переехал. Кроме того, он находит новую любовь (Анна Слю). Вот только со старыми слабостями так и не может справиться.

В новых сериях появятся персонажи, знакомые зрителям по фильму «Беспринципные в деревне», — к своим ролям вернулись Ирина Пегова, Александр Балуев и Ксения Утехина. А в нового персонажа сыграет Милош Бикович.