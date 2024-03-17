Шпица, Цыпкин с Лаврентьевой, Деревянко: звезды на премьере сериала

В столичном бар-клубе состоялся премьерный показ первых серий четвертого сезона сериала «Беспринципные». Продолжение популярного проекта представили автор идеи Александр Цыпкин, которого поддержала жена Оксана Лаврентьева, а также исполнители главных ролей: Павел Деревянко, Павел Табаков, Анна Слю, Кристина Бабушкина и другие.
«Я очень рад быть причастным к этому большому комедийному проекту и играть вместе с такими чудесными людьми. Чур, смотреть “Беспринципных” без цензуры!» — высказался Деревянко.
Табаков, в свою очередь, добавил: в самом начале он не ожидал, что сериал будет иметь такой успех. Однако все актеры старались, чтобы зрители были довольны.
Гостями вечера также стали Алина Загитова, Влад Соколовский, Катерина Шпица, Лео Канделаки, Дарья Повереннова, рэпер Pharaoh и Соня Егорова.
В четвертом сезоне сериала «Беспринципные» Славик (Павел Деревянко) продолжит собирать смешные и неприличные истории о своих знакомых по Патрикам и тех, кто только недавно туда переехал. Кроме того, он находит новую любовь (Анна Слю). Вот только со старыми слабостями так и не может справиться.
В новых сериях появятся персонажи, знакомые зрителям по фильму «Беспринципные в деревне», — к своим ролям вернулись Ирина Пегова, Александр Балуев и Ксения Утехина. А в нового персонажа сыграет Милош Бикович.
Премьера продолжения «Беспринципных» состоится 23 марта на Кинопоиске и Start.