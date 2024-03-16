Новые фото 69-летнего Джеки Чана встревожили поклонников

69-летний Джеки Чан встретился со своими поклонниками на специальном мероприятии. Фанаты сделали фото с кумиром и разместили их в личных блогах.
Пользователи сети, увидев снимки, опечалились, так как заметили, что актер сильно постарел и выглядит грустным.
«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства… Здоровья ему», «Недавно смотрела фильм. Там он выглядит лучше. Тут уставший», «Как же быстро летит время», — писали пользователи сети.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад появились слухи о том, что у звезды боевиков обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Ни Чжеки Чан, ни его представители не комментировали эту информацию.
Джеки Чан — известный китайский актер и мастер боевых искусств. Он прославился благодаря таким проектам, как «Час пик», «Проект А», «Доспехи Бога», «Разборка в Бронксе» и другим.