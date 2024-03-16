Новые фото 69-летнего Джеки Чана встревожили поклонников

69-летний Джеки Чан встретился со своими поклонниками на специальном мероприятии. Фанаты сделали фото с кумиром и разместили их в личных блогах.

<div id="vk_post_-122141110_29396"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29396", -122141110, 29396, 'Pg-7GWMzGijf-DwaGetjo4KUlR0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сети, увидев снимки, опечалились, так как заметили, что актер сильно постарел и выглядит грустным.

«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства… Здоровья ему», «Недавно смотрела фильм. Там он выглядит лучше. Тут уставший», «Как же быстро летит время», — писали пользователи сети.