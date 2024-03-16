Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 марта 2024, новость

Новые фото 69-летнего Джеки Чана встревожили поклонников

Пользователи сети переживают, что актер выглядит грустным и постаревшим

69-летний Джеки Чан встретился со своими поклонниками на специальном мероприятии. Фанаты сделали фото с кумиром и разместили их в личных блогах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сети, увидев снимки, опечалились, так как заметили, что актер сильно постарел и выглядит грустным.

«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства… Здоровья ему», «Недавно смотрела фильм. Там он выглядит лучше. Тут уставший», «Как же быстро летит время», — писали пользователи сети.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад появились слухи о том, что у звезды боевиков обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Ни Чжеки Чан, ни его представители не комментировали эту информацию.

Джеки Чан — известный китайский актер и мастер боевых искусств. Он прославился благодаря таким проектам, как «Час пик», «Проект А», «Доспехи Бога», «Разборка в Бронксе» и другим. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Доспехи бога 3: Миссия Зодиак
Проект А
Доспехи Бога 2: Операция «Кондор»
Джеки Чан
Jackie Chan
Час пик
Час пик 2
Доспехи Бога
Разборка в Бронксе
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Дыши»
Дыши
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356446
Надо снимать фильмы о любви
Тизер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Дикая кошка
Дикая кошка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь