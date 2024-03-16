Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 марта 2024, новость

Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Президент добавил, что народный артист РСФСР посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего на 90-м году народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Текст опубликован на сайте Кремля.

Ширвиндт умер 15 марта. С 1970 года он состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году, а в 2021 году стал его президентом. Ширвиндт много снимался в кино, также выступал в качестве театрального режиссера.

«Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — отметил глава государства. Путин добавил, что Ширвиндт «посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам».

«Таким он навсегда останется в нашей памяти», — подчеркнул президент.

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта накануне вечером, сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Дыши»
Дыши
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356446
Надо снимать фильмы о любви
Тизер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Дикая кошка
Дикая кошка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь