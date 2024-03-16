Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Александр Ширвиндт | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего на 90-м году народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Текст опубликован на сайте Кремля.

Ширвиндт умер 15 марта. С 1970 года он состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году, а в 2021 году стал его президентом. Ширвиндт много снимался в кино, также выступал в качестве театрального режиссера.

«Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — отметил глава государства. Путин добавил, что Ширвиндт «посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам».

«Таким он навсегда останется в нашей памяти», — подчеркнул президент.