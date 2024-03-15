Фильм на вечер: атмосферный фильм-катастрофа с неожиданным финалом

Мир охвачен паникой — повсюду наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. 15-летняя Сельма и ее родители, еще недавно занятые вопросом развода, пытаются выжить в самом центре всепоглощающей катастрофы.
В то время, как все социальные связи рушатся, и каждый становится сам за себя, семья пытается объединить силы и сделать все возможное, чтобы спастись от безжалостной стихии и пережить апокалипсис.
Французский погодный триллер «Катастрофа» не похож на типичные фильмы-катастрофы. С размаху погружаясь в пучину растерянности и паники, захлестывающую героев, зрители становятся свидетелями напряженной драмы, одновременно зрелищной, глубокой и наталкивающей на непростые вопросы.