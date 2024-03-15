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15 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: атмосферный фильм-катастрофа с неожиданным финалом

Погружаемся в апокалиптический триллер о французской семье, бегущей от кислотных дождей
Во время загрузки произошла ошибка.

Мир охвачен паникой — повсюду наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. 15-летняя Сельма и ее родители, еще недавно занятые вопросом развода, пытаются выжить в самом центре всепоглощающей катастрофы.

В то время, как все социальные связи рушатся, и каждый становится сам за себя, семья пытается объединить силы и сделать все возможное, чтобы спастись от безжалостной стихии и пережить апокалипсис.

Французский погодный триллер «Катастрофа» не похож на типичные фильмы-катастрофы. С размаху погружаясь в пучину растерянности и паники, захлестывающую героев, зрители становятся свидетелями напряженной драмы, одновременно зрелищной, глубокой и наталкивающей на непростые вопросы.

6.9
Катастрофа
2023/Франция18+драматриллерфантастика
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