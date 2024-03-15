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15 марта 2024, новость

Уволенная из «Мандалорца» актриса поделилась переживаниями

Джина Карано рассказала, что не могла перестать плакать из-за случившегося
Джина Карано
Джина Карано | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и боец MMA Джина Карано, которая была уволена из сериала «Мандалорец», рассказала о своих переживаниях из-за произошедшего. Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

Карано поделилась, что не могла перестать плакать, когда узнала об увольнении. «Не то чтобы я не предполагала, что нечто подобное может произойти. Я просто не могла себе представить, что они сделают столь ужасное заявление обо мне после совместной работы — самая влиятельная развлекательная компания в мире так говорит обо мне», — сказала актриса.

Она назвала произошедшее с ней «одной из самых агрессивных и ненужных отмен в истории Голливуда».

В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила США с нацистской Германией.

В ответ на это актриса заявила, что ее коллеги-мужчины тоже делились своим мнением по поводу политической ситуации. При этом публичные высказывания артистов никак не сказались на их карьере, а слова Карано были расценены как попытка разжечь ненависть, вследствие чего ее уволили.

После этого фанаты потребовали вернуть Джину Карано в сериал, разместив в сети соответствующую петицию. Автор обращения отметил, что людей недопустимо лишать работы из-за их политических взглядов.

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