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16 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: едкая детективная комедия с Розановой и Снигирь

Рассказываем о густонаселенном сериале «Престиж», где каждый герой наделен смачным пороком и парой скелетов в шкафу
Во время загрузки произошла ошибка.

В элитном поселке, где обитают сплошь богачи, происходит убийство няни в одном из семейств. За расследование берется насквозь простывшая, но не утратившая ни капли проницательности сыщица Елизавета Егоровна (Ирина Розанова). Перед ней проплывает галерея порочных и несчастных хозяев дорогих коттеджей, а за ней тянется не менее колоритная выставка нянь: обманщиц и фальшивок. Каждый из этих персонажей может быть виновным в убийстве. 

Клептомания, вранье, гордыня, цинизм и обыкновенная глупость — пороков героям отвешено с лихвой. Причем, наделены ими как богатые, так и бедные, что связывает сериал с такими образцами классовой сатиры, как оскароносные «Паразиты» или «Белый лотос».

Детективная линия в «Престиже» крепко закручена, но бал здесь правит ирония. При этом многочисленные звездные исполнители, среди которых Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова, с явным удовольствием выдают утрированные характеры.

Престиж
5.6
Престиж
2024/Россия18+драмакомедиядетектив
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