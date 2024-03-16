Сериал на выходные: едкая детективная комедия с Розановой и Снигирь

В элитном поселке, где обитают сплошь богачи, происходит убийство няни в одном из семейств. За расследование берется насквозь простывшая, но не утратившая ни капли проницательности сыщица Елизавета Егоровна (Ирина Розанова). Перед ней проплывает галерея порочных и несчастных хозяев дорогих коттеджей, а за ней тянется не менее колоритная выставка нянь: обманщиц и фальшивок. Каждый из этих персонажей может быть виновным в убийстве.
Клептомания, вранье, гордыня, цинизм и обыкновенная глупость — пороков героям отвешено с лихвой. Причем, наделены ими как богатые, так и бедные, что связывает сериал с такими образцами классовой сатиры, как оскароносные «Паразиты» или «Белый лотос».
Детективная линия в «Престиже» крепко закручена, но бал здесь правит ирония. При этом многочисленные звездные исполнители, среди которых Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова, с явным удовольствием выдают утрированные характеры.