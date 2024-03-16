Сериал на выходные: едкая детективная комедия с Розановой и Снигирь

В элитном поселке, где обитают сплошь богачи, происходит убийство няни в одном из семейств. За расследование берется насквозь простывшая, но не утратившая ни капли проницательности сыщица Елизавета Егоровна (Ирина Розанова). Перед ней проплывает галерея порочных и несчастных хозяев дорогих коттеджей, а за ней тянется не менее колоритная выставка нянь: обманщиц и фальшивок. Каждый из этих персонажей может быть виновным в убийстве.