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15 марта 2024, новость

Жуков раскрыл подробности второго сезона «Плаксы» с дочерью в главной роли

Певец сообщил, что в новом сезоне сериала главные герои окажутся в Москве
Вероника и Сергей Жуковы на съемках сериала «Плакса»
Вероника и Сергей Жуковы на съемках сериала «Плакса»

Музыкант и бизнесмен Сергей Жуков с недавних пор является кинопродюсером — одним из первых проектов его компании «Руки Вверх! Продакшн» стал сериал «Плакса». Шоу с 15-летней дочерью певца Никой Жуковой в главной роли вышло в 2023 году и было продлено на второй сезон. О подробностях продолжения проекта артист рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Второй сезон до сих пор пишется, но съемки мы уже планируем на лето этого года. Если вкратце, группа “Плакса” окажется в Москве. Наших героев ждут новые впечатления, переживания, встречи и знакомства с новыми людьми. Появятся новые сюжетные повороты и любовные линии. Сезон будет наполнен новыми приключениями и для уже полюбившихся героев. И, конечно, второй сезон принесет еще больше классной музыки», — поделился Жуков.

По сюжету сериала «Плакса» семья Маши (Ника Жукова) из-за финансовых трудностей переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке главной героине непросто смириться с бытом провинциальной школы. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят ее. Маша собирает музыкальную группу «Плакса», одним из членов которой стал персонаж Вани Дмитриенко Никита. Родителей девочки сыграли Роман Маякин и Агата Муцениеце.

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