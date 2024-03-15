56-летняя Джулия Робертс пожаловалась, что дочь носит ее наряды

Джулия Робертс | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Джулия Робертс пожаловалась на «богемный» образ дочери Хейзел. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам артистки, Хейзел сейчас учится в колледже. У нее есть свой «богемный» стиль, который она приобрела благодаря матери. Джулия Робертс пожаловалась, что дочь часто берет наряды из ее гардероба, совершая набеги на ее шкаф.

Джулия Робертс и кинооператор Дэниэл Модер познакомились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 16-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.

В феврале Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем. Голливудская актриса поздравила супруга с юбилеем.