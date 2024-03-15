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15 марта 2024, новость

Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю

Артист бросился помогать человеку, которому стало плохо во время спектакля
Марат Башаров
Марат Башаров

Народный артист России Марат Башаров стал помогать зрителю постановки «Жениться Вам надо, барин» прямо во время спектакля. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где 13 марта показывали спектакль с Башаровым в главной роли в академическом театре имени М. Горького. Очевидица Елена Альмалибре рассказала, что в какой-то момент в зале поднялся гул, после чего Башаров крикнул: «Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача».

Артист побежал к человеку, которому внезапно стало плохо, а затем ему стала помогать другая зрительница, которая представилась врачом. Мужчине оказали медицинскую помощь, и он пришел в себя, а затем уехал домой вместе с родственниками.

По словам Альмалибре, спектакль продолжился, несмотря на произошедшее. Башаров объявил антракт на момент инцидента. Спектакль, отметила очевидица, прервали незадолго до окончания первого акта.

Ранее стало известно, что Марат Башаров сделал предложение руки и сердца Асе Борисовой.

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