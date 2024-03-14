Фильм на вечер: милая зомби-комедия со звездой франшизы «После»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456343544&hash=d8414961cbdc3d13&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшись сиротой, юный Оливер оказывается в тотальном одиночестве. Устав общаться с одним лишь телевизором, парень решает где-то откопать себе друга. С этой целью он и отправляется на местное кладбище. Чтобы не мелочиться, Оливер добывает себе еще несколько трупов, а на следующее утро обнаруживает, что мертвецы стали живыми.

Так неожиданно у молодого человека появляется новая, пусть и немного разлагающаяся семья, а его лучшим другом становится Митч, который при жизни был популярным красавчиком. Он-то и поможет Оливеру стать увереннее в себе и покорить сердце девушки.

«Парень с того света» — черная комедия с элементами ужастика, снятая в причудливой ретро-эстетике британской глубинки с ее уютными, будто кукольными домиками.