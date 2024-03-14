Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: милая зомби-комедия со звездой франшизы «После»

Заряжаемся хулиганским настроением за просмотром изобретательной черной комедии о необычной семье
Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшись сиротой, юный Оливер оказывается в тотальном одиночестве. Устав общаться с одним лишь телевизором, парень решает где-то откопать себе друга. С этой целью он и отправляется на местное кладбище. Чтобы не мелочиться, Оливер добывает себе еще несколько трупов, а на следующее утро обнаруживает, что мертвецы стали живыми. 

Так неожиданно у молодого человека появляется новая, пусть и немного разлагающаяся семья, а его лучшим другом становится Митч, который при жизни был популярным красавчиком. Он-то и поможет Оливеру стать увереннее в себе и покорить сердце девушки.

«Парень с того света» — черная комедия с элементами ужастика, снятая в причудливой ретро-эстетике британской глубинки с ее уютными, будто кукольными домиками. 

Кого-то, наверное, может смутить своеобразный юмор, завязанный на физиологии зомби-персонажей, но в целом это очень забавная и легкая история о семейных ценностях, настоящей дружбе и поддержке. А поклонникам популярной молодежной франшизы «После» будет любопытно взглянуть на Хиро Файнса-Тиффина в необычном для него комедийном амплуа.

Парень с того света
2022/Великобритания16+комедияужасы
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Hero Fiennes Tiffin
1 р.
Парень с того света
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Дикая кошка
Дикая кошка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь