Фильм на вечер: милая зомби-комедия со звездой франшизы «После»

Оставшись сиротой, юный Оливер оказывается в тотальном одиночестве. Устав общаться с одним лишь телевизором, парень решает где-то откопать себе друга. С этой целью он и отправляется на местное кладбище. Чтобы не мелочиться, Оливер добывает себе еще несколько трупов, а на следующее утро обнаруживает, что мертвецы стали живыми.
Так неожиданно у молодого человека появляется новая, пусть и немного разлагающаяся семья, а его лучшим другом становится Митч, который при жизни был популярным красавчиком. Он-то и поможет Оливеру стать увереннее в себе и покорить сердце девушки.
«Парень с того света» — черная комедия с элементами ужастика, снятая в причудливой ретро-эстетике британской глубинки с ее уютными, будто кукольными домиками.
Кого-то, наверное, может смутить своеобразный юмор, завязанный на физиологии зомби-персонажей, но в целом это очень забавная и легкая история о семейных ценностях, настоящей дружбе и поддержке. А поклонникам популярной молодежной франшизы «После» будет любопытно взглянуть на Хиро Файнса-Тиффина в необычном для него комедийном амплуа.