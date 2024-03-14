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14 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: 79-летний Майкл Дуглас играет Бенджамина Франклина

В сериале «Франклин» актер в роли отца-основателя США очаровывает Францию

Вышел трейлер костюмированной 8-серийной драмы «Франклин» об ученом, изобретателе и отце-основателе США Бенджамине Франклине. Главную роль в нем исполнил двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас.

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В сериале рассказывается о восьми годах, которые Бенджамин Франклин провел во Франции, чтобы убедить страну поддержать американскую демократию. Не имея никакой дипломатической подготовки, 70-летний Франклин в 1776 году отправился в качестве посла в Париж. Благодаря харизме, изобретательности и неизменному оптимизму, ему удалось обойти интриганов и склонить Францию к союзу.

Сериал снят по мотивам романа лауреата Пулитцеровской премии Стэйси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки».

Помимо Дугласа, в актерский состав вошли Ноа Джуп (снимавшийся в «Тихом месте»), Эдди Марсан, Дэниэл Мейс и Людивин Санье. Режиссером проекта стал Тимоти Ван Паттен, работавший над «Игрой престолов», «Черным зеркалом» и «Перри Мейсоном».

Премьера сериала «Франклин» состоится 12 апреля.

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