Трейлер дня: 79-летний Майкл Дуглас играет Бенджамина Франклина

В сериале рассказывается о восьми годах, которые Бенджамин Франклин провел во Франции, чтобы убедить страну поддержать американскую демократию. Не имея никакой дипломатической подготовки, 70-летний Франклин в 1776 году отправился в качестве посла в Париж. Благодаря харизме, изобретательности и неизменному оптимизму, ему удалось обойти интриганов и склонить Францию к союзу.