Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 марта 2024, новость

Шварценеггер снимется в новой рождественской комедии

Актер сыграет Санту в фильме «Человек с мешком»
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер | Источник: Legion-Media.ru

Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках рождественской комедии «Человек с мешком». Об этом сообщает специализирующееся на голливудских новостях издание Deadline.

Помимо Шварценеггера, в главных ролях будет задействован Алан Ричсон, режиссером картины выступит Адам Шенкман. Съемки должны начаться в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag («Все ждут человека с мешком», то есть Санта-Клауса). В фильме рассказывается о краже у Санты его волшебного мешка. Расстроившись, он находит в списке непослушных бывшего вора Вэнса и просит помочь вернуть украденное. Чтобы спасти Рождество, Вэнсу предстоит осуществить величайшее ограбление в своей жизни вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками.

Предполагается, что Шварценеггер исполнит роль Санты.

Deadline напоминает, что Шварценеггер не снимался в полном метре с 2019 года — тогда он работал над фантастикой «Кунг Фьюри 2».

Ранее Шварценеггер воссоединился с Де Вито через 35 лет после премьеры «Близнецов».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Адам Шенкман
Adam Shankman
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь