Шварценеггер снимется в новой рождественской комедии

Арнольд Шварценеггер | Источник: Legion-Media.ru

Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках рождественской комедии «Человек с мешком». Об этом сообщает специализирующееся на голливудских новостях издание Deadline.

Помимо Шварценеггера, в главных ролях будет задействован Алан Ричсон, режиссером картины выступит Адам Шенкман. Съемки должны начаться в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag («Все ждут человека с мешком», то есть Санта-Клауса). В фильме рассказывается о краже у Санты его волшебного мешка. Расстроившись, он находит в списке непослушных бывшего вора Вэнса и просит помочь вернуть украденное. Чтобы спасти Рождество, Вэнсу предстоит осуществить величайшее ограбление в своей жизни вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками.

Предполагается, что Шварценеггер исполнит роль Санты.

Deadline напоминает, что Шварценеггер не снимался в полном метре с 2019 года — тогда он работал над фантастикой «Кунг Фьюри 2».