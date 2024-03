Шварценеггер снимется в новой рождественской комедии

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag («Все ждут человека с мешком», то есть Санта-Клауса). В фильме рассказывается о краже у Санты его волшебного мешка. Расстроившись, он находит в списке непослушных бывшего вора Вэнса и просит помочь вернуть украденное. Чтобы спасти Рождество, Вэнсу предстоит осуществить величайшее ограбление в своей жизни вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками.