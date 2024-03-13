Трейлер дня: Камбербэтч в фильме-катастрофе про мировой потоп

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356417&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Компанию им составила Кэтрин Уотерстон из фэнтези «Фантастические твари и где они обитают», а также Марк Стронг.

По сюжету, на Лондон обрушились дожди, и вода затопила весь город. Пока мир находится на грани катастрофы, молодая женщина рожает сына.

Чтобы выжить, мать с младенцем отправляются на поиски безопасного убежища, теряя и обретая по дороге разных людей.