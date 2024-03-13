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13 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Камбербэтч в фильме-катастрофе про мировой потоп

Актер вместе со звездой «Убивая Еву» выживает в фильме про апокалипсис

Опубликован первый дублированный трейлер апокалиптического триллера «Всемирный потоп» с Джоди Комер («Убивая Еву») и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компанию им составила Кэтрин Уотерстон из фэнтези «Фантастические твари и где они обитают», а также Марк Стронг.

По сюжету, на Лондон обрушились дожди, и вода затопила весь город. Пока мир находится на грани катастрофы, молодая женщина рожает сына.

Чтобы выжить, мать с младенцем отправляются на поиски безопасного убежища, теряя и обретая по дороге разных людей.

В российский прокат фильм «Всемирный потоп» выйдет 1 мая 2024 года.

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