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13 марта 2024, новость

Антон Шагин заявил, что актерам не нужен комфорт на съемках

Актер отметил, что по этой причине отказывается от каскадеров
Антон Шагин
Антон Шагин

Актер Антон Шагин заявил в беседе с aif.ru, что артистам не может быть комфортно ни на съемках, ни на театральной площадке.

По мнению Шагина, если возникает удобство, то из съемочного процесса пропадает настоящая жизнь.

«Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы. Но так как кино — это сжатое время существования героя, то чем ему сложнее, тем, на мой взгляд, лучше», — поделился актер.

Шагин признался, что по этой причине отказывается от каскадеров. Артист заявил, что делает все трюки самостоятельно, чтобы все было «без халтуры». Актер рассказал, что в такие моменты думает не о себе, а о бойцах на передовой.

«От этого не становилось легче, но приходило понимание, что это не мне, не нам всем, не съемочной группе, а им по-настоящему сложно, тяжко и страшно, но они, несмотря ни на что, остаются там и защищают нашу Родину», — заявил артист.

В марте 2023 года Антон Шагин пожаловался, что россияне не уважают ни друг друга, ни себя. Шагин призвал соотечественников не «хаять» друг друга, а ценить труд других людей.

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