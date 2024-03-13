Аверин и Куликова в новом сезоне «Склифосовского»: первые кадры

Появились первые фото со съемок продолжения сериала «Склифосовский». В 12-м сезоне к роли обаятельного хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Вместе с ним в кадре появятся Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Анна Якунина и другие актеры, сыгравшие знакомых героев.
В новом сезоне профессиональная и личная жизнь сотрудников Склифа по-прежнему бурлит. Брагину предстоит вернуть звание лучшего хирурга, Кривицкому, к ужасу Павловой, потребуется еще одна операция на сердце, а к Нине внезапно приедет отец.
«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара. Главный сюрприз для зрителя — отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь», — поделилась сюжетными подробностями режиссер Юлия Краснова.
В новом сезоне также появятся: Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов и Владимир Жеребцов.
Съемки продолжения полюбившегося зрителям сериала пройдут в нескольких локациях Москвы и Подмосковья, а также в Кисловодске.
Премьера нового сезона состоится на канале «Россия 1». Дата выхода пока не сообщается.