Аверин и Куликова в новом сезоне «Склифосовского»: первые кадры

В новом сезоне профессиональная и личная жизнь сотрудников Склифа по-прежнему бурлит. Брагину предстоит вернуть звание лучшего хирурга, Кривицкому, к ужасу Павловой, потребуется еще одна операция на сердце, а к Нине внезапно приедет отец.

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара. Главный сюрприз для зрителя — отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь», — поделилась сюжетными подробностями режиссер Юлия Краснова.