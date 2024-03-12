Фильм на вечер: сенсационный триллер по реальным событиям

Однажды на пороге дома бедной колумбийской семьи появляется загадочная женщина. Незнакомка делает отцу-одиночке заманчивое предложение пристроить его дочь и сына в школу фотомоделей. Соблазнившись перспективами блестящей карьеры, мужчина соглашается. Однако, приехав вечером забрать детей с первого занятия, вместо школы он обнаруживает пустые комнаты.
По счастливой случайности оперативнику Министерства внутренней безопасности Тиму Балларду удается освободить мальчика, ставшего жертвой торговцев людьми. Ребенок рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках преступников. Благодаря его показаниям Баллард внедряется в международную сеть работорговцев.
Криминальная драма «Звук свободы», снятая по реальной истории активиста Тима Балларда, подробно и честно раскрывает страшную и, к несчастью, актуальную тему торговли детьми, удерживая внимание зрителя до самого финала.
В американском прокате ленте удалось обогнать все крупнобюджетные блокбастеры, включая последнюю часть «Миссии: невыполнима». Главную роль в фильме исполнил звезда «Страстей Христовых» Джеймс Кэвизел.