Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 марта 2024, новость

Раскрыт секрет привлекательности 57-летней Сальмы Хайек

Специалисты оценили красоту актрисы по трем категориям
Сальма Хайек
Сальма Хайек | Источник: Legion-Media.ru

Эксперты платформы Qoves Studio, которая занимается анализом внешности человека, раскрыли секрет привлекательности американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалисты рассказали, что оценили красоту знаменитости по трем критериям: диморфизм, симметрия и пропорции лица.

«У Сальмы поразительный набор зрелых черт, включая сильные скулы, выдающуюся линию подбородка и небольшую подчелюстную впадину в нижней части щеки», — отметили они.

По словам исследователей, у Хайек высокий уровень полового диморфизма, который указывает на наличие большого количества юношеских черт.

«К ним относятся низкая закругленная линия роста волос, большие глаза, короткий желобок, маленький нос и пухлые губы», — объяснили они и уточнили, что данный показатель, в свою очередь, отвечает на вопрос, почему звезда выглядит моложе своего возраста.

Ранее Сальма Хайек восхитила своих поклонников откровенным образом, в котором посетила показ в рамках Недели моды в Париже.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Salma Hayek
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356404
Пророк. История Александра Пушкина
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Мысль о тебе
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Спящие псы»
Спящие псы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер
Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело»
Хитмен. Последнее дело
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь