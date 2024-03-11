Трейлер дня: Тарханова и Арбенина в «Обоюдном согласии 2»

Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором героиню Глафиры Тархановой обвиняют в убийстве мужа.
Диана Арбенина играет следователя, которая хочет разобраться, что произошло, а Елена Ханга — правозащитницу. На экране также появятся Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
По сюжету, убит ножом успешный бизнемен Григорий Венишев. Под подозрением оказывается его жена Марина, на которую указывают все улики. Кроме того, в ходе расследования выясняется, что счастливая семейная жизнь Венишевых была лишь фальшивым фасадом: Григорий был абьюзером и тираном.
Следователь Анна и правозащитница Ида пытаются понять, кто убийца и кому выгодно было подставить Марину.
Сюжетно вторая часть никак не связана с первой, где снимались Светлана Иванова, Алла Михеева и Мария Голубкина. Новый сезон выйдет на платформе Kion.