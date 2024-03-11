Трейлер дня: Тарханова и Арбенина в «Обоюдном согласии 2»

По сюжету, убит ножом успешный бизнемен Григорий Венишев. Под подозрением оказывается его жена Марина, на которую указывают все улики. Кроме того, в ходе расследования выясняется, что счастливая семейная жизнь Венишевых была лишь фальшивым фасадом: Григорий был абьюзером и тираном.