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10 марта 2024, новость

Наталья Рудова вспомнила о преследованиях фаната

Актриса призналась, что сменила место жительства из-за сталкера
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова рассказали в шоу «Ты не поверишь!», что их преследовал «сумасшедший» поклонник.

Самбурская вспомнила, что мужчина писал ей странные вещи и присылал снимки гениталий. Звезда блокировала его в соцсетях, но он создавал новые аккаунты. По словам Самбурской, этот же человек преследовал и Рудову.

Рудова рассказала, что преследователь оставлял под дверью ее квартиры цветы и игрушки. Как отметила артистка, мужчина также заявлял, что состоял с ней в отношениях несколько лет.

«Он сказал: “Натуль, давай закроем эту тему. Давай я куплю тебе мороженое. И мы нормально прогуляемся у твоего дома, я тебя провожу”», — поделилась актриса.

Позже Рудова обратилась в полицию. Ей пришлось нанять охрану и сменить место жительства из-за преследователя.

Рудова пожаловалась, что российским законом не предусмотрены случаи, когда человек преследует другого и ночует у него под дверью. По ее словам, полиция начнет предпринимать меры только тогда, когда мужчина будет угрожать ей.

Ранее Наталья Рудова рассказала, кого бы сыграла в «Слове пацана».

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