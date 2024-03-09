Екатерина Шпица рассказала, ради чего готова отказаться от актерской карьеры

Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица в интервью kp.ru призналась, что согласилась бы бросить кино ради профессиональных танцев.

«Я люблю это делать, это вдохновляет. Хореография пригодилась разве что в “Молодой гвардии” и “Поддубном”. Это очень круто — владеть своим телом! Такие эндорфины получаю, молниеносное удовольствие. День, когда потанцую, как будто прожит не зря. Если бы мне за это платили, я бы бросила актерскую карьеру и танцевала», — заявила Шпица.

Также артистка призналась, что критика от фанатов ее практически не задевает. По мнению артистки, неправильно пользоваться интернетом и соцсетями, чтобы оскорблять или осуждать других людей. При этом Шпица призналась, что иногда может дать отпор хейтерам и «написать нравоучение», если ей кажется, что до человека можно достучаться. Также актриса обрадовалась, что в интернете есть и порядочные люди, которые поддерживают знаменитостей теплыми словами.

«Они пишут вдохновляющие и умные слова, обращают внимание на творчество, а не только на тело в купальнике с фото из отпуска. И это здорово!» — резюмировала Шпица.