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8 марта 2024, новость

Знаменитостей привлекут к суду по трагедии на съемках с Болдуином

Актер Микки Рурк может поддержать Алека Болдуина в суде по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Микки Рурк
Микки Рурк | Источник: Legion-Media.ru

Знаменитостей привлекут к суду по трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника издания, команда артиста составляет список известных людей, которые смогут свидетельствовать в пользу Болдуина во время суда в июле. Это будут те персоны, которые уже публично поддерживали Болдуина.

В список, соответственно, может попасть актер Микки Рурк. В беседе с журналистами он заявил, что готов предстать перед судом, если к нему обратятся с такой просьбой.

«Что бы ни было нужно Алеку, я на 100 процентов в деле. За то, какое оружие передают актеру, на 100 процентов отвечает оружейник. Особенно если речь об актере, у которого нет опыта обращения с оружием», — поделился он.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти жизнь.

Накануне жюри присяжных признало специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид виновной в случившемся.

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