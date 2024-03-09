Неузнаваемый в гриме Прилучный снимается в комедии: первые кадры

Павел Прилучный снялся в новом фильме под названием «УничтоЖанна» режиссера Максима Кудымова. На первых кадрах актер предстал в неожиданном образе — с пышной окладистой бородой и в золотом халате.
В центре сюжета супергеройской комедии — необычная домохозяйка Жанна (Юлия Егерева), обладающая сверхспособностями: она умеет читать мысли, двигать предметы и оказывать воздействие на сознание людей. Однажды она попадает в руки спецслужб и становится спецагентом разведки, а позже начинает тренировать подростковый отряд супергероев.
Павлу Прилучному досталась роль главного злодея, «совершенно непредсказуемого, сумасшедшего на всю голову», как заметил сам актер.
По словам Прилучного, ему давно хотелось сыграть совершенно неожиданного персонажа: «Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным».
«Все от меня этого не ожидают, обычно приглашают на роли грозных парней, но тут вы увидите меня совершенно в другом образе», — пообещал артист.
В картине «УничтоЖанна» также снялись Юлия Егерева, Роман Попов, Игорь Ознобихин, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Станислав Бондаренко и другие.
Фильм основан на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем три года назад и получившем несколько наград международных фестивалей.
Съемки длились три месяца и проходили в необычных локациях, в том числе в бункере №703 в центре Москвы. Усадьба Кусково стала домом для персонажа Павла Прилучного, а офис секретной службы расположился в кластере «Ломоносов».
Авторы проекта рассчитывают на его продолжение и создание целой киновселенной.
Фильм «УничтоЖанна» выйдет в прокат до конца 2024 года. Точная дата пока не сообщается.