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9 марта 2024, статьяСъемки

Неузнаваемый в гриме Прилучный снимается в комедии: первые кадры

По словам актера, ему давно хотелось сыграть совершенно неожиданного персонажа
Павел Прилучный на съемках фильма «УничтоЖанна»
Павел Прилучный в фильме «УничтоЖанна»

Павел Прилучный снялся в новом фильме под названием «УничтоЖанна» режиссера Максима Кудымова. На первых кадрах актер предстал в неожиданном образе — с пышной окладистой бородой и в золотом халате.

В центре сюжета супергеройской комедии — необычная домохозяйка Жанна (Юлия Егерева), обладающая сверхспособностями: она умеет читать мысли, двигать предметы и оказывать воздействие на сознание людей. Однажды она попадает в руки спецслужб и становится спецагентом разведки, а позже начинает тренировать подростковый отряд супергероев.

Павлу Прилучному досталась роль главного злодея, «совершенно непредсказуемого, сумасшедшего на всю голову», как заметил сам актер.

Кадр из фильма «УничтоЖанна»
Павел Прилучный и Юлия Егерева в фильме «УничтоЖанна»

По словам Прилучного, ему давно хотелось сыграть совершенно неожиданного персонажа: «Он ходит с очень грозным видом, но при этом в расшитых золотом одеждах и шубе. Такой устрашающе-комичный персонаж. Я очень многое в него добавил от себя, сделал его максимально стильным и харизматичным».

«Все от меня этого не ожидают, обычно приглашают на роли грозных парней, но тут вы увидите меня совершенно в другом образе», — пообещал артист.

В картине «УничтоЖанна» также снялись Юлия Егерева, Роман Попов, Игорь Ознобихин, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Станислав Бондаренко и другие.

Кадр из фильма «УничтоЖанна»
Кадр из фильма «УничтоЖанна»

Фильм основан на одноименном пилоте веб-сериала, вышедшем три года назад и получившем несколько наград международных фестивалей.

Съемки длились три месяца и проходили в необычных локациях, в том числе в бункере №703 в центре Москвы. Усадьба Кусково стала домом для персонажа Павла Прилучного, а офис секретной службы расположился в кластере «Ломоносов».

Авторы проекта рассчитывают на его продолжение и создание целой киновселенной.

Фильм «УничтоЖанна» выйдет в прокат до конца 2024 года. Точная дата пока не сообщается.

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