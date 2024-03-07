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7 марта 2024, новость

78-летняя Хелен Миррен получила свою Барби-копию с голубыми волосами

Актриса получила неожиданный подарок от компании Mattel
Хелен Миррен со своей куклой Барби
Хелен Миррен со своей куклой Барби

Хелен Миррен получила в подарок от компании Mattel персональную куклу Барби. Кукла повторяет образ британской актрисы, в котором та появилась на Каннском кинофестивале в 2023 году.

Тогда звезда вышла на красную дорожку с голубыми волосами и в драпированном платье в тон.

78-летняя Миррен призналась, что она в восторге от своей кукольной копии.

Хелен Миррен
Хелен Миррен | Источник: Legion-Media.ru

«Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что это произойдет со мной на этом этапе моей жизни. Это особенная вещь, я точно могу добавить ее в список своих главных достижений. Стать дамой Британской империи, получить “Оскар”, звезду на “Аллее славы” в Голливуде, а теперь еще и иметь собственную Барби», — отметила актриса.

Также свои Барби-копии в честь Международного женского дня 8 марта получили Кайли Миноуг, Виола Дэвис и многие другие знаменитые на весь мир женщины. 

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