Кристина Асмус рассказала об экстремальных съемках

Кристина Асмус в личном блоге рассказала о сложной фотосессии, в которой она участвовала ради промо иммерсивного шоу «Вернувшиеся». В проекте актриса играла одну из главных ролей.
По словам Асмус, ради фотосессии ей пришлось несколько часов провести под водой.
«Я сама в это не верю! Я снималась под водой! И это я не просто платьишко помочила или нырнула по-быстрому, пока организм ничего не понял. Я провела под водой три часа! Нет, я выныривала подышать, конечно, но снималась так реально три часа без перерыва. Даже не знаю… это нормально вообще?» — призналась звезда.
Она добавила, что очень боялась участвовать в съемке и опасалась, что не справится. «Потому что помимо того, что под водой надо было открывать глаза и не дышать, надо было еще делать спокойное безмятежное лицо и успевать играть что-то», — заметила актриса.
Асмус также вспомнила, что ранее ныряла под воду, когда снималась в фильме «Текст».