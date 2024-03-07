Кристина Асмус рассказала об экстремальных съемках

Кристина Асмус в личном блоге рассказала о сложной фотосессии, в которой она участвовала ради промо иммерсивного шоу «Вернувшиеся». В проекте актриса играла одну из главных ролей.

По словам Асмус, ради фотосессии ей пришлось несколько часов провести под водой.

<div id="vk_post_-122141110_29243"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29243", -122141110, 29243, 'tjjct44uwvD0qnOhA4PGj_Ym8U0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сама в это не верю! Я снималась под водой! И это я не просто платьишко помочила или нырнула по-быстрому, пока организм ничего не понял. Я провела под водой три часа! Нет, я выныривала подышать, конечно, но снималась так реально три часа без перерыва. Даже не знаю… это нормально вообще?» — призналась звезда.

Она добавила, что очень боялась участвовать в съемке и опасалась, что не справится. «Потому что помимо того, что под водой надо было открывать глаза и не дышать, надо было еще делать спокойное безмятежное лицо и успевать играть что-то», — заметила актриса.