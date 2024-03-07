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7 марта 2024, новость

Кристина Асмус рассказала об экстремальных съемках

Актрисе пришлось находиться под водой три часа

Кристина Асмус в личном блоге рассказала о сложной фотосессии, в которой она участвовала ради промо иммерсивного шоу «Вернувшиеся». В проекте актриса играла одну из главных ролей.

По словам Асмус, ради фотосессии ей пришлось несколько часов провести под водой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сама в это не верю! Я снималась под водой! И это я не просто платьишко помочила или нырнула по-быстрому, пока организм ничего не понял. Я провела под водой три часа! Нет, я выныривала подышать, конечно, но снималась так реально три часа без перерыва. Даже не знаю… это нормально вообще?» — призналась звезда.

Она добавила, что очень боялась участвовать в съемке и опасалась, что не справится. «Потому что помимо того, что под водой надо было открывать глаза и не дышать, надо было еще делать спокойное безмятежное лицо и успевать играть что-то», — заметила актриса.

Асмус также вспомнила, что ранее ныряла под воду, когда снималась в фильме «Текст». 

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