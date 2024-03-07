Фильм на вечер: кино-антистресс, которое учит наслаждаться моментом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356087&hash=f7c5502e2dad045a&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Его жизнь очень проста и спокойна: он живет в маленьком доме, каждый день проходит мимо одних и тех же небольших кафе и встречается с одними и теми же людьми. Его повседневность никогда не меняется, но он вполне этим доволен. Хираяма неразговорчив, любит читать книги и слушать рок-музыку, а еще обожает фотографировать деревья.

В чем же конфликт? Фокус в том, что его (почти) нет. «Идеальные дни» — медитативное кино о жизни маленького человека, которая проходит в ежедневной рутине. Но не той, что надоедает или даже заставляет страдать. В обыденности вещей и дел, которые окружают Хираяму, Вендерс видит бесконечный источник поэзии и наслаждения.