Фильм на вечер: кино-антистресс, которое учит наслаждаться моментом

Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Его жизнь очень проста и спокойна: он живет в маленьком доме, каждый день проходит мимо одних и тех же небольших кафе и встречается с одними и теми же людьми. Его повседневность никогда не меняется, но он вполне этим доволен. Хираяма неразговорчив, любит читать книги и слушать рок-музыку, а еще обожает фотографировать деревья.
В чем же конфликт? Фокус в том, что его (почти) нет. «Идеальные дни» — медитативное кино о жизни маленького человека, которая проходит в ежедневной рутине. Но не той, что надоедает или даже заставляет страдать. В обыденности вещей и дел, которые окружают Хираяму, Вендерс видит бесконечный источник поэзии и наслаждения.
Глядя на то, как герой изо дня в день выполняет свои ритуалы, поливает цветы, покупает холодный кофе, драит общественные (и необыкновенно красивые) туалеты, мы и сами обретаем умиротворение и набираемся сил, чтобы продолжать справляться с нашей непредсказуемой жизнью.