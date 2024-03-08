Сериал на выходные: солнечный байопик о Брижит Бардо

Сериал рассказывает о восхождении к мировой славе легендарной кинодивы Брижит Бардо, ставшей олицетворением Франции 1960-х годов. Магнетическая харизма Бебе, смелый выбор ролей, умение бросить вызов, а также ее бурные романы стали основой для увлекательной истории, уместившейся в десять лет.
Байопик начинается с того, как 15-летняя Брижит знакомится на пробах к фильму с режиссером Роже Вадимом, ставшим мужем, другом и в какой-то степени «создателем» той экранной Бардо, которую мы знаем. Дальше будут бешеная слава, статус секс-символа, обожание миллионов, разочарование в профессии, поиск себя.
Звезду кино играет искрящаяся Джулия де Нуньес, совпадающая с Бардо не только чертами лица, но и счастливой раскованностью в кадре и рвущейся с экрана жизненной силой. Роже Вадима обаятельно играет Виктор Бельмондо, внук другой легенды кино — Жан-Поля Бельмондо.
«Брижит Бардо: Искусство жить» не пытается рыться в грязном белье знаменитой актрисы. Перед нами объемный и драматичный портрет яркой личности, исполненный с любовью и уважением.