Сериал на выходные: солнечный байопик о Брижит Бардо

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456299143&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал рассказывает о восхождении к мировой славе легендарной кинодивы Брижит Бардо, ставшей олицетворением Франции 1960-х годов. Магнетическая харизма Бебе, смелый выбор ролей, умение бросить вызов, а также ее бурные романы стали основой для увлекательной истории, уместившейся в десять лет.

Байопик начинается с того, как 15-летняя Брижит знакомится на пробах к фильму с режиссером Роже Вадимом, ставшим мужем, другом и в какой-то степени «создателем» той экранной Бардо, которую мы знаем. Дальше будут бешеная слава, статус секс-символа, обожание миллионов, разочарование в профессии, поиск себя.

Звезду кино играет искрящаяся Джулия де Нуньес, совпадающая с Бардо не только чертами лица, но и счастливой раскованностью в кадре и рвущейся с экрана жизненной силой. Роже Вадима обаятельно играет Виктор Бельмондо, внук другой легенды кино — Жан-Поля Бельмондо.