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7 марта 2024, новость

Лолита просит вернуть ее на сцену

В отсутствие работы певица активно взялась за обрезку фикусов и теперь боится за растения
Лолита Милявская
Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что по приезде в Москву обрезала все свои фикусы, и теперь артистка боится за растения.

«P.S. или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — пошутила исполнительница.

При этом поклонники Милявской в комментариях поддержали ее идею городского благоустройства. Они признались, что готовы помочь артистке в этом деле.

29 февраля сообщалось, что Лолита уехала из России в Болгарию. У исполнительницы в этой стране проживают мама и дочь.

Ранее сообщалось, что Милявская отреагировала на новость о том, что ее гастроли по России отменены. Артистка заявила, что не планировала отправляться в юбилейный тур, так как отработала его еще до Нового года.

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