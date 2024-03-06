По «Сумеркам» готовят мультсериал

Вице-председатель компании Lionsgate Майкл Бернс рассказал, что студия планирует расширить франшизу «Сумерки» новым анимационным сериалом. Его слова передает Deadline.
«Думаю, что он вызовет большой интерес», — предположил Бернс.
Он не стал вдаваться в подробности проекта: пока неизвестна ни дата выхода, ни имена актеров, которые примут участие в его озвучании. Помимо этого, Lionsgate анонсировала выход сериала по «Джону Уику» с Киану Ривзом, который не связан с проектом «Континенталь».
В апреле 2023 года стало известно, что началась разработка сериала по франшизе «Сумерки». Отмечалось, что к написанию сценария к новой экранизации бестселлеров писательницы Стефани Майер привлечена Шинейд Дейли («Дирк Джентли»).
В ноябре режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году.