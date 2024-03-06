По «Сумеркам» готовят мультсериал

Он не стал вдаваться в подробности проекта: пока неизвестна ни дата выхода, ни имена актеров, которые примут участие в его озвучании. Помимо этого, Lionsgate анонсировала выход сериала по «Джону Уику» с Киану Ривзом, который не связан с проектом «Континенталь».