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6 марта 2024, новость

По «Сумеркам» готовят мультсериал

Студия Lionsgate анонсировала анимационный сериал по вампирской саге
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в «Сумерках»
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в «Сумерках»

Вице-председатель компании Lionsgate Майкл Бернс рассказал, что студия планирует расширить франшизу «Сумерки» новым анимационным сериалом. Его слова передает Deadline.

«Думаю, что он вызовет большой интерес», — предположил Бернс.

Он не стал вдаваться в подробности проекта: пока неизвестна ни дата выхода, ни имена актеров, которые примут участие в его озвучании. Помимо этого, Lionsgate анонсировала выход сериала по «Джону Уику» с Киану Ривзом, который не связан с проектом «Континенталь».

В апреле 2023 года стало известно, что началась разработка сериала по франшизе «Сумерки». Отмечалось, что к написанию сценария к новой экранизации бестселлеров писательницы Стефани Майер привлечена Шинейд Дейли («Дирк Джентли»).

В ноябре режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году.

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