Рубашку Колина Ферта со съемок «Гордости и предубеждения» продали за $32 тыс.

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Льняная рубашка английского актера Колина Ферта , в которой он снимался в экранизации романа Джейн Остин « Гордость и предубеждение », ушла с молотка за £25 000 (почти $32 000). Лот, выставленный на торгах Kerry Taylor Auctions , вызвал большой интерес и был продан с трехкратным превышением оценочной стоимости.

Роль холостого аристократа Фицуильяма Дарси в мини-сериале Би-би-си оказалась звездной для Ферта. Работавшая над дизайном костюмов для сериала Дина Коллин, слова которой приводятся в описании лота, вспоминает, как Ферт «в одночасье превратился из уважаемого классического актера в секс-символа». Этому способствовала сцена, в которой мистер Дарси после купания в реке выходит на берег в длинной рубашке. Именно как «мокрую рубашку» Ферта ее и выставили на торги вместе с костюмами актеров из других известных теле- и кинофильмов.