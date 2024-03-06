Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе

Актриса Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Любовь истекает кровью», которая состоялась 5 марта в Беверли-Хиллз. Фотографии звезды «Сумерек» опубликованы на сайте Daily Mail.
33-летняя Кристен Стюарт вышла на публику в откровенном образе. Актриса надела облегающее боди черного цвета, жакет и прозрачные колготки. Знаменитость завершила наряд туфлями на каблуках. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а глаза подчеркнуты угольно-черными стрелками.
В фильме «Любовь истекает кровью» режиссера Роуз Гласс актриса сыграла главную роль. Картина выйдет в широкий прокат 8 марта.
Ранее Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин.