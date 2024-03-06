Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе

Актриса Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма « Любовь истекает кровью », которая состоялась 5 марта в Беверли-Хиллз. Фотографии звезды « Сумерек » опубликованы на сайте Daily Mail.

33-летняя Кристен Стюарт вышла на публику в откровенном образе. Актриса надела облегающее боди черного цвета, жакет и прозрачные колготки. Знаменитость завершила наряд туфлями на каблуках. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а глаза подчеркнуты угольно-черными стрелками.