Стало известно о работе над сиквелом «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан

Отмечается, что слухи о продолжении картины с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях ходили уже много лет. «Я пока не буду этого говорить. Я не хочу говорить слишком много», — сказала актриса в ходе интервью на шоу Энди Коэна, отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли уже график начала производства фильма.