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5 марта 2024, новость

Стало известно о работе над сиквелом «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан

Актриса подтвердила разработку продолжения комедии
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница»
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Линдси Лохан подтвердила новости о том, что продолжение фильма «Чумовая пятница» 2003 года находится в разработке. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что слухи о продолжении картины с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях ходили уже много лет. «Я пока не буду этого говорить. Я не хочу говорить слишком много», — сказала актриса в ходе интервью на шоу Энди Коэна, отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли уже график начала производства фильма.

При этом Лохан подчеркнула, что и она, и Джейми Ли Кертис «очень взволнованы» участием в продолжении.

Ранее Линдси Лохан заявила, что завидует молодым актрисам, которые активно пользуются соцсетями.

Фильм «Чумовая пятница» 2003 года основан на романе Мэри Роджерс «Причудливая пятница» 1972 года. Сюжет повествует о матери и дочери, которые поменялись телами из-за волшебного китайского печенья с предсказаниями.

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