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5 марта 2024, новость

41-летняя Светлана Ходченкова снялась в прозрачном платье в пустыне

Актриса поучаствовала в фотосессии модного бренда в откровенном образе
Светлана Ходченкова (фото: IDOL)
Светлана Ходченкова (фото: IDOL)

Актриса Светлана Ходченкова приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IDOL. Фотографии со звездой опубликованы на официальном сайте магазина.

На одном из снимков 41-летняя Светлана Ходченкова предстала в откровенном образе. Актриса надела белое облегающее платье-макси из прозрачного кружева, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей нюдовый макияж. Светлана Ходченкова позировала, сидя на металлическом стуле на фоне песка. Автором съемки выступил фотограф Абдулла Артуев.

В феврале Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах, так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», — пояснила Ходченкова.

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