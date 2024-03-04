Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Екатерина Климова разместила в личном блоге серию снимков со своей старшей дочерью Елизаветой Хорошиловой, которой исполнилось 22 года. Актриса отметила, что у наследницы начинается новая взрослая жизнь, ведь в этом году она оканчивает университет.
«У моей любимой дочери сегодня день рождения! Лизочек, ты моя гордость! Моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя, моя самая красивая девочка, и, конечно, хочу, чтобы ты была счастлива! Этот год для тебя очень важен, ты заканчиваешь институт и отправляешься в увлекательное путешествие под названием “Взрослая жизнь”. И пусть твой путь будет достойным и прекрасным, а я всегда рядом с тобой! Люблю», — написала звезда сериала «По законам военного времени».
Напомним, первым мужем Екатерины Климовой был ювелир Илья Хорошилов. В 2002 году у пары родилась дочь Елизавета, но спустя два года супруги расстались. Климова вышла замуж за коллегу Игоря Петренко, с которым развелась в 2014-м. Хорошилов же счастлив в браке с актрисой Еленой Бирюковой.
Ранее Игорь Петренко прокомментировал долги по алиментам, которые он выплачивает сыновьям, рожденным в браке с Екатериной Климовой.