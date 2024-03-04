Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Екатерина Климова разместила в личном блоге серию снимков со своей старшей дочерью Елизаветой Хорошиловой, которой исполнилось 22 года. Актриса отметила, что у наследницы начинается новая взрослая жизнь, ведь в этом году она оканчивает университет.

«У моей любимой дочери сегодня день рождения! Лизочек, ты моя гордость! Моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя, моя самая красивая девочка, и, конечно, хочу, чтобы ты была счастлива! Этот год для тебя очень важен, ты заканчиваешь институт и отправляешься в увлекательное путешествие под названием “Взрослая жизнь”. И пусть твой путь будет достойным и прекрасным, а я всегда рядом с тобой! Люблю», — написала звезда сериала «По законам военного времени».