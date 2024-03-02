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2 марта 2024, новость

Умер артист БДТ Валерий Ивченко

Актер умер на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге
Валерий Ивченко
Валерий Ивченко | Источник: PersonaStars

Актер Валерий Ивченко скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова.

В пресс-службе театра уточнили, что народный артист России и Украины умер 2 марта.

Валерий Ивченко родился на Украине в городе Купянске Харьковской области. В 1978 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. С 1960 по 1983 годы играл в украинских театрах, в 1983 году был приглашен в труппу БДТ.

В последние годы был занят в двух спектаклях БДТ — «Алисе» Андрея Могучего по мотивам произведений Льюиса Кэрролла и «Кроткой» — собственном моноспектакле по повести Федора Достоевского.

Играл в фильмах «Замри, умри, воскресни!», «Сирано де Бержерак», сериалах «Крот», «Брежнев» и других.

В 2015 году Ивченко был удостоен благодарности президента России.

Накануне стало известно о смерти Игоря Капатова, озвучивавшего Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!».

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