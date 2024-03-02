Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 марта 2024, новость

Звезда «Очень странных дел» рассказала о необычном предложении руки и сердца

Актриса Милли Бобби Браун заявила, что Джейк Бон Джови сделал ей предложение во время дайвинга
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун рассказала о необычном предложении руки и сердца, которое ей сделал жених Джейк Бон Джови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови. Слова актрисы передает издание Hola.

Пара сблизилась на почве общей любви к дайвингу. Однажды Бон Джови позвал Браун плавать, настояв, чтобы сессия прошла в определенном месте. «Я говорю: “Это скучно, давай найдем новое место”. А он такой: “Нет, нам обязательно нужно туда”», — вспомнила артистка.

По словам Браун, предложение ей сделали во время погружения. «Он протягивает мне ракушку, я ее переворачиваю, а там кольцо», — отметила актриса. Она согласилась выйти замуж при помощи языка жестов.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови встречаются с 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Очень странные дела
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Millie Bobby Brown
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь