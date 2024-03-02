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2 марта 2024, новость

Боярская рассказала, чем хотела заниматься вместо актерства

Актриса призналась, что в детстве стеснялась профессии родителей
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Актриса Елизавета Боярская призналась, что в детстве вместо актерства хотела изучить другие профессии. Об этом она рассказала в интервью на онлайн-канале «Света вокруг света».

По словам звезды, она считала профессию несерьезной, а популярность отца ей казалась скорее минусом, чем плюсом. Вместо карьеры актрисы Боярская мечтала о работе стюардессой, модельером или учительницей.

«Я за кулисами вращалась все время у родителей в театре, но у меня был какой-то дикий скепсис по отношению ко всему, что делают родители. Мне казалось это ужасно несерьезным, я этого стеснялась», — сказала она.

Боярская добавила, что стюардессой хотела быть, потому что всегда считала представительниц этой профессии красивыми, а о профессии модельера мечтала несмотря на неумение рисовать.

Накануне Боярская рассказала, как ее муж Максим Матвеев готовится к ролям в кино. В качестве примера артистка привела сериал «Мосгаз. Дело №9. Последнее дело Черкасова», где Матвеев сыграл старого маньяка Вихрова. По словам Боярской, супруг звонил ей и говорил скрипучим голосом.

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