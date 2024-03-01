Звезда «Слова пацана» рассказал о своем главном актерском оружии

Слава Копейкин и Денис Косиков в сериале «На автомате»

Слава Копейкин, сыгравший Турбо в драме «Слово пацана. Кровь на асфальте», стал гостем фестиваля Original+, где представил новый проект со своим участием — криминальную комедию «На автомате», в которой он впервые в своей карьере сыграл главную роль. Во время презентации Копейкин ответил на вопрос, какое у него, как у актера, главное оружие.

«Лицо?» — предположил сначала артист, а затем, засмеявшись, поправился: «Душа, душа!». После он добавил: «Ну, это, наверное, эмпатия и адекватность, я надеюсь».

Актер Денис Косиков, сыгравший в сериале «На автомате» младшего брата героя Копейкина, предположил, что его главное актерское оружие — честность и искренность.

Позднее в тот же вечер актеры получили специальный диплом жюри СМИ фестиваля с формулировкой «За турбо-дуэт». Кроме того, сериал Бориса Акопова «На автомате» был отмечен специальным призом Гильдии кастинг-директоров России за выдающийся актерский состав.