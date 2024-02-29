Голливудскую актрису Николь Кидман заметили на съемках эротического триллера «Малышка» в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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Николь Кидман снималась вместе с собакой. Актриса, следуя сценарию, споткнулась и упала на асфальт. В этот момент к ней подбежал пес. Она погладила домашнего питомца и легла на тротуар. Отмечается, что в ходе работы над сценой Кидман получила ссадины на коленях.

Знаменитость была одета в серое пальто, платье, телесные колготки и белые кеды. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, а стилисты — собрали волосы в хвост.

В конце января Николь Кидман стала героиней обложки журнала Vogue Australia. Знаменитость предстала перед фотографом в красном платье-комбинации, которое было украшено черным кружевом. Стилисты также добавили к наряду актрисы солнцезащитные очки в бордовой оправе и серебряные кольца. У Николь Кидман была небрежная укладка и нюдовый макияж с розовым блеском.