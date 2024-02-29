Голливудскую актрису Николь Кидман заметили на съемках эротического триллера «Малышка» в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
Николь Кидман снималась вместе с собакой. Актриса, следуя сценарию, споткнулась и упала на асфальт. В этот момент к ней подбежал пес. Она погладила домашнего питомца и легла на тротуар. Отмечается, что в ходе работы над сценой Кидман получила ссадины на коленях.
Знаменитость была одета в серое пальто, платье, телесные колготки и белые кеды. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, а стилисты — собрали волосы в хвост.
Триллер «Малышка» рассказывает о бизнесвумен, которая заводит тайный роман со своим более молодым стажером. В фильме снимаются Николь Кидман, Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон, Жан Рено и Софи Уайлд. Режиссером выступит Халина Рейн.
В конце января Николь Кидман стала героиней обложки журнала Vogue Australia. Знаменитость предстала перед фотографом в красном платье-комбинации, которое было украшено черным кружевом. Стилисты также добавили к наряду актрисы солнцезащитные очки в бордовой оправе и серебряные кольца. У Николь Кидман была небрежная укладка и нюдовый макияж с розовым блеском.