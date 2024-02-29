Денис Власенко сыграет императора Павла I в сериале: первые кадры

В центре сериала находится фигура загадочного российского императора Павла I. Его нередко называли безумцем и самодуром, но судьба его была трагической: детство вдали от матери, смерть отца, долгое ожидание восшествия на престол и гибель от рук заговорщиков.

«…Мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке. Человеке, который был забыт матерью и презираем ее окружением, который ждал своего часа много лет и вступил на престол уже в зрелом возрасте. Человеке, который собирался сделать серьезные реформы в Российской империи, но был убит заговорщиками, не желавшими перемен», — рассказал режиссер сериала Александр Котт.