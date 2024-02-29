Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 февраля 2024, фоторепортажСъемки

Денис Власенко сыграет императора Павла I в сериале: первые кадры

В сериале «Павел. Первый и последний» актер преобразился в противоречивого российского императора
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Стартовали съемки многосерийной исторической драмы «Павел. Первый и последний», посвященной одному из самых неоднозначных императоров в российской истории. Роль Павла I исполнил Денис Власенко.

В центре сериала находится фигура загадочного российского императора Павла I. Его нередко называли безумцем и самодуром, но судьба его была трагической: детство вдали от матери, смерть отца, долгое ожидание восшествия на престол и гибель от рук заговорщиков.

«…Мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке. Человеке, который был забыт матерью и презираем ее окружением, который ждал своего часа много лет и вступил на престол уже в зрелом возрасте. Человеке, который собирался сделать серьезные реформы в Российской империи, но был убит заговорщиками, не желавшими перемен», — рассказал режиссер сериала Александр Котт.

В сериале также снялись Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Евгений Харитонов.

Премьера сериала «Павел. Первый и последний» состоится в 2024 году.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»
Павел. Первый и последний
Александр Котт
Чистые
Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры
Денис Власенко
Денис Власенко
Джордж Клуни и Брэд Питт (фото: соцсети)
Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме: первый кадр
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Эмма Стоун пожаловалась, что ей пришлось съесть 60 пирожных на съемках
Купцы и дети
«Купцы и дети»: Пореченков и Табаков сыграли отца и сына в сериале
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Подслушано в Рыбинске
Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Орландо Блум
Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Шале
Михалкова и Куценко играют бывших супругов в новой комедии: первые кадры
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда»
Кадр из сериала «Грисельда»
51-летняя София Вергара снялась топлес в кино
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу
Полина Максимова на съемках фильма «Адам и Ева»
Трейлер дня: Максимова и Чеботарев выживают в пустой Москве после апокалипсиса
Анастасия Талызина
Внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках
Светлана Иванова в сериале «Эль Русо»
Светлана Иванова снимается в необычном образе: первые кадры
Кадр из сериала «Аутсорс»
Иван Янковский снимается в сериале про тюрьму: первые кадры
Кадр из сериала «ГДР»
Горбатов и Урсуляк снимаются в новом шпионском детективе «ГДР»
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (3 сезон)
Последняя роль: появились кадры с Дмитрием Красиловым в сериале про нечисть
Сергей Лазарев
Лазарев повторил танец из «Слова пацана» в новогоднем фильме ТНТ
Анастасия Уколова и Павел Прилучный на съемках сериала «Комбинация»
Прилучный снимается в сериале о группе «Комбинация»: первые кадры
Дождались! 10 самых громких продолжений сериалов до конца 2023 года
Instasamka
Instasamka, Баста и другие звезды на съемках новогоднего шоу
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото
Кадр из сериала «Король и Шут»
Режиссер «Короля и Шута» снимет сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина
Павел Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало»
Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала
Кадр из фильма «Роднина»
Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры
Кадр из сериала «Ищейка» (7 сезон)
Валюшкина присоединилась к Банщиковой в «Ищейке»: первые кадры
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Андрей Нестеренко, Влад Канопка и Даня Киселев
Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»
Кадр из сериала «Не родись красивой»
У сериала «Не родись красивой» будет продолжение
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на съемках фильма «Неприличные гости»
Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»
Валя Карнавал
Звезда «Реальных пацанов» оценила актерское мастерство Вали Карнавал
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Ирина Пегова на съемках сериала «Здесь все свои»
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Петр Баранчеев, Екатерина Волкова и Гоша Куценко
Куценко и Волкова возвращаются в «Скорую помощь»: первые кадры
Кадр из сериала «Екатерина» (4 сезон)
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Вышли первые серии нового детектива с Петренко и Вилковой
Кадр из фильма «Пять процентов»
Сухоруков рассказал о дерзком поведении Стоянова на съемках
Наталья Бочкарева
Бочкарева показала Батрутдинова на съемках «Букиных»
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь