Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме: первый кадр

Джордж Клуни и Брэд Питт на съемках фильма «Волки» (фото: соцсети)

Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме — им достались главные роли в картине «Волки» режиссера Джона Уоттса. Недавно в сети появились кадры со съемок, которые сейчас проходят в Нью-Йорке.

По сюжету, два киллера-одиночки (их играют Питт и Клуни) узнают, что их наняли на одно дело. Они понимают, что если объединят свои усилия, то быстрее добьются желаемого.

Известно, что Уоттс анонсировал проект еще в 2021 году, а съемки стартовали два года спустя. Пока точная дата премьеры триллера «Волки» не сообщается.