Трейлер дня: загадочный триллер от дочери режиссера «Сплита»

По сюжету, 28-летняя художница Мина попадает в густой и мрачный лес на западе Ирландии. Девушка находит убежище, но оно оказывается ловушкой. Каждую ночь перед широкими окнами дома, где Мина скрывается с другими людьми, возникают пугающие сущности. Их появление не предвещает ничего хорошего, тем более, что Миной они интересуются больше, чем остальными.