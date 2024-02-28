Трейлер дня: загадочный триллер от дочери режиссера «Сплита»

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Наблюдатели» Ишаны Шьямалан, дочери М. Найта Шьямалана, режиссера «Шестого чувства» и «Сплита». Главная роль в триллере с элементами хоррора досталась Дакоте Фаннинг.
По сюжету, 28-летняя художница Мина попадает в густой и мрачный лес на западе Ирландии. Девушка находит убежище, но оно оказывается ловушкой. Каждую ночь перед широкими окнами дома, где Мина скрывается с другими людьми, возникают пугающие сущности. Их появление не предвещает ничего хорошего, тем более, что Миной они интересуются больше, чем остальными.
Фильм «Наблюдатели» выходит в мировой прокат 7 июня 2024 года.