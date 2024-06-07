28-летняя художница Мина оказывается посреди огромного непроходимого леса на западе Ирландии. Девушке удается найти убежище, но оно же становится ловушкой для нее и нескольких других людей. Каждую ночь таинственные незнакомцы собираются напротив их огромного панорамного окна и наблюдают за героями до восхода солнца. И, кажется, теперь они особенно заинтересованы новенькой — Миной.

«Наблюдатели» (2024) — режиссерский дебют Ишаны Шьямалан, дочери М. Найта Шьямалана, с Дакотой Фаннинг в главной роли.