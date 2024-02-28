Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры

События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году, в атмосфере декаданса и роскоши. Две куртизанки, Стеша и Ксения, работают в доме терпимости под руководством благочинной на вид, но безжалостной Матушки. Девушки предоставляют клиентам не только свое тело, но и иллюзию любви. Порой кажется, что «ремесло» — единственное, чем они могут заниматься. Но у героинь есть душевная сила и желание стать свободными. И они найдут способ изменить свою жизнь.