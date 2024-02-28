Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры

Завершились съемки восьмисерийной исторической драмы «Чистые» о петербургском публичном доме начала XX века. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Диана Милютина и Софья Синицына.
События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году, в атмосфере декаданса и роскоши. Две куртизанки, Стеша и Ксения, работают в доме терпимости под руководством благочинной на вид, но безжалостной Матушки. Девушки предоставляют клиентам не только свое тело, но и иллюзию любви. Порой кажется, что «ремесло» — единственное, чем они могут заниматься. Но у героинь есть душевная сила и желание стать свободными. И они найдут способ изменить свою жизнь.
В сериале также приняли участие Даниил Воробьев, Марк Эйдельштейн, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов. Режиссером проекта стал Николай Хомерики.
Премьера сериала «Чистые» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.