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28 февраля 2024, фоторепортажСъемки

Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры

Актеры сыграли в атмосферном сериале о пороках петербургской богемы Серебряного века
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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Завершились съемки восьмисерийной исторической драмы «Чистые» о петербургском публичном доме начала XX века. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Диана Милютина и Софья Синицына.

События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году, в атмосфере декаданса и роскоши. Две куртизанки, Стеша и Ксения, работают в доме терпимости под руководством благочинной на вид, но безжалостной Матушки. Девушки предоставляют клиентам не только свое тело, но и иллюзию любви. Порой кажется, что «ремесло» — единственное, чем они могут заниматься. Но у героинь есть душевная сила и желание стать свободными. И они найдут способ изменить свою жизнь.

В сериале также приняли участие Даниил Воробьев, Марк ЭйдельштейнЕвгений Харитонов и Риналь Мухаметов. Режиссером проекта стал Николай Хомерики.

Премьера сериала «Чистые» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.

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