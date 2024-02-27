Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: эмоциональная криминальная драма от режиссера «Сумерек»

Сегодня в рубрике – «Цена искупления», драма об отношениях дочери и отца с Кейт Бекинсейл и звездой «Наследников» Брайаном Коксом
Во время загрузки произошла ошибка.

Отсидев много лет в тюрьме, бывший боксер Макс выходит по УДО — у него диагностирован рак, и последние месяцы жизни мужчине разрешили провести дома, рядом с дочерью Максин и внуком, с которым ему только предстоит познакомиться.

Однако влиться в жизнь семьи, уже успевшей позабыть о его существовании, оказывается не так просто. Не отпускает Макса и его жестокое прошлое, которое неизбежно обрушится и на его близких.

«Цена искупления» — криминальная драма о семье и втором шансе, вине и прощении, о силе родственных связей и последствиях наших решений и поступков, расплата за которые рано или поздно наступает.

Драматизм этой истории, снятой режиссером «Сумерек» Кэтрин Хардвик, подчеркивают убедительные актерские работы Кейт Бекинсейл и Брайана Кокса, известного ролью властного отца большого семейства в «Наследниках».

Цена искупления
2022/Канада16+драмабоевиккриминал
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
1 р.
Цена искупления
Кадр из сериала «Морозко»
Трейлер дня: Никита Ефремов ищет донора для Аглаи Тарасовой
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Brian Cox
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Фильм на вечер: красивый, но горький байопик о жене Элвиса Пресли
Кадр из фильма «Домовой»
Трейлер дня: завораживающий российский хоррор со звездным составом
Полиция Токио
Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале
Лиза Франкенштейн
Что смотрят в мире: топ-7 крупных киноновинок месяца
Кадр из фильма «Свет»
Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой
Кадр из фильма «Одна жизнь»
История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом
Рецепт любви
Любовь и бульоны: в чем прелесть «вкусной» мелодрамы с Жюльет Бинош
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона
Кадр из сериала «Ангелы района»
Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы
Эмили
Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган
Кадр из фильма «Решение уйти»
Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи
Ходячие мертвецы: Выжившие
Трейлер дня: зомби и любовь до гроба в продолжении «Ходячих мертвецов»
Кадр из фильма «Лед 3»
Некоторые любят погорячее: стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым
Чужое тело
Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»
Кадр из фильма «Мармелад»
Фильм на вечер: романтический триллер со звездой «Очень странных дел»
Тихий садовник
Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике
Кадр из фильма «Друзья на свою голову»
Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем
Кадр из фильма «Я — медведь»
Наш «Инопланетянин»? Стоит ли смотреть новую комедию с Кологривым
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Миледи спасает фильм: стоит ли смотреть продолжение «Трех мушкетеров» с Евой Грин
Монтекристо
Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма
Остров иллюзий
Фильм на вечер: увлекательный и живописный триллер про блогеров
Сожги все мои письма
Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»
Кадр из сериала «Иные»
Советские «Люди Икс» навевают скуку. Что не так с сериалом «Иные»?
Первый день моей жизни
Фильм на вечер: меланхоличная драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»
«Кто убил BlackBerry»
Фильм на вечер: задорный байопик об изобретателях первого в мире смартфона
Кадр из фильма «Догмен»
Фильм на вечер: безумная экшен-драма о песиках от Люка Бессона
Конец лета
Сериал на выходные: тягучий скандинавский триллер от режиссера «Моста»
День курка
Фильм на вечер: бодрый и эффектный боевик про повторяющийся день
Теща
Фильм на вечер: комедия, в которой Гузеева и Харламов меняются телами
Конец Славы
Деревянко хоронит себя заживо в комедии о шоу-бизнесе. Стоит ли это смотреть?
Кошки-мышки
Фильм на вечер: остроумный триллер, основанный на скандальной истории
Кадр из фильма «Великая ирония»
Фильм на вечер: ироничный ромком о случайностях от Вуди Аллена
Кадр из фильма «Привет, мама»
Фильм на вечер: пронзительная зимняя драма с Аглаей Тарасовой
Белая птица. Новое чудо
Слишком сказочно: какой получилась драма о войне и волшебстве с Хелен Миррен
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Болото отчаяния? Что не так с «Присциллой», фильмом об Элвисе Пресли и его жене
Месье Спейд
Сериал на выходные: уютный ретро-детектив от режиссера «Хода королевы»
Мастер и Маргарита
Будут обсуждать и смотреть: что ждать от новой экранизации «Мастера и Маргариты»
Дочь Болотного царя
Фильм на вечер: захватывающий триллер со звездой «Звездных войн»
Вонка
Шаламе превзошел Деппа? «Вонка» покоряет зрителей: что в нем такого
Кадр из фильма «Иди ко мне, детка»
Фильм на вечер: комедия про любовный треугольник с Хэтэуэй
Кадр из фильма «Воздух»
Как будто нечем дышать: стоит ли смотреть фильм «Воздух»
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фильм на вечер: интригующая судебная драма, победившая в Каннах
Кадр из фильма «Последний наемник»
«Последний наемник»: чем удивит очередной боевик с Лиамом Нисоном
Танцуй, селедка!
«Танцуй, Селедка!»: зачем смотреть черную комедию с Бортич и Майковым
Кадр из сериала «Золотое дно»
Сериал на выходные: история семейного клана в духе «Наследников» со Снигирь
Кадр из фильма «Синдром»
Фильм на вечер: закрученный триллер с Акиньшиной и Кяро
Кадр из фильма «Здоровый человек»
Фильм на вечер: драма морального беспокойства с Ефремовым
Кадр из фильма «Страсти по Матвею»
Фильм на вечер: ромком про церковника и художницу, разрушающий стереотипы
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Домовой»
Домовой
Трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь