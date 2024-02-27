Фильм на вечер: эмоциональная криминальная драма от режиссера «Сумерек»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239165&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отсидев много лет в тюрьме, бывший боксер Макс выходит по УДО — у него диагностирован рак, и последние месяцы жизни мужчине разрешили провести дома, рядом с дочерью Максин и внуком, с которым ему только предстоит познакомиться.

Однако влиться в жизнь семьи, уже успевшей позабыть о его существовании, оказывается не так просто. Не отпускает Макса и его жестокое прошлое, которое неизбежно обрушится и на его близких.

«Цена искупления» — криминальная драма о семье и втором шансе, вине и прощении, о силе родственных связей и последствиях наших решений и поступков, расплата за которые рано или поздно наступает.