Фильм на вечер: эмоциональная криминальная драма от режиссера «Сумерек»

Отсидев много лет в тюрьме, бывший боксер Макс выходит по УДО — у него диагностирован рак, и последние месяцы жизни мужчине разрешили провести дома, рядом с дочерью Максин и внуком, с которым ему только предстоит познакомиться.
Однако влиться в жизнь семьи, уже успевшей позабыть о его существовании, оказывается не так просто. Не отпускает Макса и его жестокое прошлое, которое неизбежно обрушится и на его близких.
«Цена искупления» — криминальная драма о семье и втором шансе, вине и прощении, о силе родственных связей и последствиях наших решений и поступков, расплата за которые рано или поздно наступает.
Драматизм этой истории, снятой режиссером «Сумерек» Кэтрин Хардвик, подчеркивают убедительные актерские работы Кейт Бекинсейл и Брайана Кокса, известного ролью властного отца большого семейства в «Наследниках».