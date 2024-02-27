Выход фильма с Ивлеевой оказался под угрозой

Анастасия Ивлеева в фильме «Мальвина»

Фильм «Мальвина» с блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой не выйдет в запланированную дату, 28 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия» со ссылкой на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

О том, что Ивлеева исполнит главную роль в фильме «Мальвина», стало известно в июле 2023 года. Создатели описывали проект как вдохновляющую комедию с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

Картина рассказывает историю талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка со своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспоминает, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

Вместе с Ивлеевой и Васильевой в проекте также снимался Никита Ефремов. Режиссером фильма стала Дарья Чаруша. Она же отвечала за оригинальный саундтрек картины.

Настя Ивлеева дебютировала в кино в 2019 году в фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Впервые она сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь».

Ранее стало известно, что с Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей за несуществующий бар.