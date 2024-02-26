Трейлер дня: завораживающий российский хоррор со звездным составом

Вышел трейлер фолк-хоррора «Домовой» с Олегом Чугуновым, Розой Хайруллиной, Виталием Кищенко и Наталией Вдовиной.
По сюжету, Арсений и его младшая сестра Варя неожиданно стали сиротами и переехали из родной деревни, где все привычно и знакомо, в большой дом приемных родителей. Ребята надеялись, что все сложится хорошо, но им пришлось столкнуться с очень мощной и древней злой силой.
«Славянский фольклор содержит в себе простые, но интересные и немаловажные смыслы. Мы впервые покажем на большом экране Домового таким, каким он предстает в северных русских сказаниях. Уверены, что зрителю будет интересно познакомиться с этим сакральным персонажем с совершенно иной стороны, нежели все, что было до этого», — рассказал сценарист и продюсер картины Иван Елисеев.
Режиссером фильма стал Андрей Загидуллин, снявший «Бег».
Фильм «Домовой» выйдет на экраны 4 апреля.